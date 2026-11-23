Fragmentos de papiro carbonizados com marcas rituais, de 3.400 anos, são a primeira prova física do ritual egípcio de Apófis - (crédito: Fredrik Hagen/University of Copenhagen)

A descoberta de 40 fragmentos de papiro carbonizados em um templo na antiga cidade de Tebas mudou a compreensão de pesquisadores sobre o ritual de Apófis. Os vestígios encontrados em um depósito de lixo revelam que essa cerimônia egípcia de maldição era mais difundida e comum do que a ciência acreditava.

Até o achado, os egiptólogos conheciam apenas uma cópia do ritual, preservada em um manual do final do século 4 a.C. Os fragmentos achados pela equipe do professor Fredrik Hagen, da Universidade de Copenhague, têm cerca de 3.400 anos. O material recua a datação da prática em 1.000 anos, situando o uso já durante o Novo Reino.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Primeira evidência física do ritual

Os pedaços de papiro não passam do tamanho de meio selo postal. Eles constituem a primeira prova física de que o ritual ocorria na prática. Conforme os manuais, o papiro com desenhos e textos devia ser pisoteado, receber cusparadas, ser perfurado com faca e queimado.

Muitos dos 40 itens apresentam marcas de perfuração e carbonização que correspondem às instruções rituais. A destruição pelo fogo era exigida para o sucesso da maldição, o que torna rara a preservação desses registros produzidos em massa.

Originalmente, a prática visava amaldiçoar a grande serpente Apófis, inimiga do deus Rá. O objetivo era auxiliar o sol na travessia noturna pelo submundo para ressurgir pela manhã. O ritual passou a servir também contra inimigos do faraó ou desafetos pessoais, além de fenômenos associados à serpente, como veneno e mau tempo.

Magia praticada fora dos templos

A pesquisa confirma que o ritual integrava a rotina nos templos, mas também alcançava outros espaços da sociedade egípcia. Pessoas alfabetizadas atuavam como curandeiros e mágicos. Populares recorriam a escribas para solicitar encantamentos de proteção ou ataques mágicos.

O estudo aponta a importância de examinar depósitos de lixo externos, locais antes ignorados pelas escavações focadas em monumentos e relevos. Na mesma área, os cientistas identificaram restos do arquivo administrativo do templo, detalhando a logística e a economia do culto de oferendas.

Os resultados integram o artigo Cursing Apophis: Text and Material Culture of an Egyptian Execration Ritual, publicado no periódico Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.