A dor na coluna precisa ser investigada, mas nem todo caso Ã© cirÃºrgico - (crédito: PxHere/DivulgaÃ§Ã£o )

Dor nas costas é uma queixa frequente, mas nem sempre o problema está restrito à musculatura ou ao desgaste natural da coluna. Em alguns casos, alterações estruturais podem comprimir nervos, comprometer movimentos e interferir progressivamente na qualidade de vida. A dúvida surge quando o tratamento clínico não apresenta a resposta esperada ou quando aparecem sinais de comprometimento neurológico: afinal, quando a cirurgia passa a ser necessária?

Segundo o neurocirurgião do Hospital Quali Ipanema Orlando Maia, a indicação cirúrgica depende de uma análise individualizada. O médico, explica que, antes de recomendar qualquer procedimento, é fundamental estabelecer com clareza qual problema precisa ser corrigido e qual resultado funcional se pretende alcançar. Entre os objetivos possíveis estão aliviar a compressão de um nervo, reduzir uma dor de origem compressiva, recuperar ou preservar a função neurológica e corrigir uma instabilidade da coluna.“Os exames de imagem ajudam a identificar alterações anatômicas, mas não podem ser interpretados isoladamente. Uma hérnia de disco, por exemplo, pode aparecer em uma ressonância magnética sem necessariamente ser a responsável pelos sintomas do paciente. É preciso relacionar os achados com a história clínica, o exame neurológico, a intensidade e a evolução das queixas. Também considero a saúde geral do paciente, os tratamentos já realizados, os riscos e os benefícios de cada possibilidade terapêutica”, explica o médico.

Hérnia

Uma das principais dúvidas dos pacientes é se o diagnóstico de hérnia de disco significa, automaticamente, uma indicação cirúrgica. Segundo o especialista, nem sempre.

A hérnia acontece quando parte do material do disco intervertebral se desloca e pode entrar em contato com estruturas nervosas. Dependendo da localização e do grau de comprometimento, pode provocar dor na coluna, dor irradiada para braços ou pernas, formigamento, dormência e perda de força.

“Em muitos casos, o tratamento inicial é conservador, com acompanhamento clínico e medidas terapêuticas individualizadas. A cirurgia pode ser considerada quando a dor e a limitação funcional persistem apesar do tratamento adequado, especialmente quando os exames demonstram uma compressão compatível com os sintomas”, explica Maia.

Segundo o médico, outras condições também podem exigir avaliação cirúrgica, como a estenose do canal vertebral, caracterizada pelo estreitamento do espaço por onde passam estruturas nervosas, e determinadas situações de instabilidade vertebral, nas quais uma vértebra apresenta movimento anormal em relação à outra.

O neurocirurgião completa que embora a dor persistente mereça investigação, alguns sinais têm importância clínica particular. A perda progressiva de força nos braços ou nas pernas, a dificuldade crescente para caminhar e alterações na coordenação dos movimentos podem indicar comprometimento neurológico.

“Um quadro especialmente importante é a síndrome da cauda equina, condição em que ocorre compressão de um conjunto de raízes nervosas na região inferior da coluna. Alterações recentes no controle ou na percepção da bexiga e do intestino, dificuldade para urinar e perda de sensibilidade na região genital ou entre as pernas são sinais de alerta que exigem atendimento de emergência”, diz.

Tempo

Para o neurocirurgião. nessas situações, o tempo ganha importância porque a compressão prolongada pode provocar danos neurológicos permanentes. A avaliação não deve ser adiada na expectativa de que os sintomas desapareçam espontaneamente.

“Outro aspecto importante é compreender que a cirurgia da coluna não representa um procedimento único. Dependendo da alteração identificada, podem ser indicadas técnicas de descompressão, retirada de parte do disco que está comprimindo um nervo ou procedimentos de estabilização vertebral”, finaliza.



