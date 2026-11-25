Adultos jovens com aumento progressivo nos níveis de glicose em jejum ao longo de várias décadas apresentaram maior probabilidade de ter pior saúde cognitiva na meia-idade, segundo um artigo publicado na Revista da Associação Norte-Americana do Coração. Os participantes que desenvolveram diabetes tipo 2 durante o estudo também demonstraram sinais de alterações estruturais no cérebro.

"Sabe-se que o diabetes afeta a função cognitiva, mas acreditava-se que o comprometimento cognitivo devido à doença ocorria principalmente durante a infância em pessoas com diabetes tipo 1 ou após os 65, no caso do 2”, disse a autora principal do estudo, Regina Paradela, pesquisadora na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em São Paulo (USP) e neuroepidemiologista no Instituto de Saúde Cerebral Global da Universidade da Califórnia, em São Francisco. “No entanto, o pré-diabetes e os níveis elevados e persistentes de glicemia em jejum em adultos sem diabetes tipo 1 ou 2 também podem representar um risco aumentado de declínio cognitivo e demência na terceira idade.”

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Segundo Paradela, o fato de o aumento dos níveis de glicose estar associado a um pior desempenho cognitivo, mesmo entre pessoas que não desenvolveram diabetes tipo 2 durante os 30 anos de acompanhamento, é muito importante. “Isso sugere que alterações no metabolismo da glicose podem ser relevantes para a saúde cerebral mais cedo na idade adulta do que normalmente pensamos.”

Dados

Os pesquisadores analisaram dados de saúde de quase 3 mil participantes do estudo Cardia (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), que recrutou adultos negros e brancos de 18 a 30 anos em quatro cidades dos Estados Unidos, entre 1985 e 1986. Os voluntários apresentaram três padrões diferentes de variação da glicemia em jejum ao longo das três décadas seguintes e realizaram pelo menos um teste cognitivo ao final desse período, que avaliou memória, velocidade de processamento, função executiva, fluência verbal e cognição geral.

Um subgrupo de participantes também foi submetido a ressonância magnética cerebral para medir o volume da substância cinzenta e a presença de tecido anormal na substância branca. Os pesquisadores identificaram três trajetórias de glicemia em jejum desde o início da idade adulta até a meia-idade: baixa e estável, moderada e estável e glicemia crescente.

Após ajustes para fatores demográficos e de estilo de vida em adultos sem a doença metabólica crônica, os pesquisadores descobriram que aqueles com níveis crescentes de glicose e os que desenvolveram diabetes tipo 2 apresentaram pior desempenho em testes de memória, velocidade de processamento, função executiva e uma medida cognitiva combinada, em comparação com pessoas com níveis mais baixos e estáveis. “Pesquisas futuras devem avaliar se o monitoramento e o controle dos níveis crescentes de glicose no início da idade adulta podem prevenir ou retardar o declínio cognitivo e as alterações estruturais no cérebro”, disse a autora senior, Kristine Yaffe, diretora do Centro de Saúde Cerebral Populacional da Universidade da Califórnia, em São Francisco.