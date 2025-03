BBB 25: Produção dá bronca em Maike e gêmeos: "Assunto encerrado"

A produção do BBB 25 perdeu a paciência e deu uma bronca direta em Maike, João Gabriel e João Pedro na tarde desta sexta-feira (7). O trio foi repreendido após o líder da semana sugerir um par ou ímpar para decidir quem ficaria com as cobiçadas pulseiras do VIP.



Após vencer a Prova de Resistência e garantir a liderança, Maike começou a planejar a divisão entre VIP e Xepa. Sem saber se teria pulseiras suficientes para todos os aliados, ele propôs um método inusitado para decidir quem ficaria na cozinha farta.

"Já tira ímpar ou par aí para ver (...). Se forem três pulseiras, uma vou dar para a Dona Vilma e vocês tirem par ou ímpar pra ver a outra", sugeriu Maike.

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro toparam a brincadeira e começaram a decidir na sorte. No entanto, o que eles não esperavam era que a produção estivesse atenta ao que acontecia.

A conversa foi interrompida por um aviso direto da produção, que ecoou pela casa, surpreendendo os participantes.

"Senhores, aqui não é lugar de par ou ímpar", alertou a voz misteriosa.

Pegos de surpresa, Maike e os gêmeos pediram desculpas, mas logo em seguida, a produção reforçou a bronca:

"Assunto encerrado", determinou a voz do Big Boss.