Lexa define data para voltar aos palcos após tragédia

Lexa se despede de 2024 em clima de carnaval em seu primeiro show com sua nova turnê no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

Depois de um momento de grande dor e afastamento da vida pública, Lexa está pronta para voltar aos palcos. A cantora, que sofreu a perda prematura de sua filha, Sofia, decidiu retomar sua agenda profissional e já tem data marcada para seu retorno. A informação foi confirmada por sua mãe e empresária, Darlin Ferrattry, que compartilhou a novidade em suas redes sociais.

"Hoje fiquei feliz de ver minha filha bem, Lexa, lá no safári. E tem uma boa notícia. Acho que semana que vem, quando ela chegar, a gente vai ter novidades. Acho que ela está voltando para o trabalho. Isso está me alegrando, e acho que a ela também", declarou Darlin.

Lexa optou por se afastar de compromissos profissionais e do Carnaval após o falecimento de Sofia, que nasceu prematura no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois. A gestação foi considerada de alto risco devido a um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce, o que agravou ainda mais a situação.

Neste momento, a cantora está na África do Sul ao lado do noivo, Ricardo Vianna, buscando refúgio e recuperação emocional. Com a volta para o Brasil se aproximando, Lexa está disposta a reencontrar seus fãs e dar continuidade à sua carreira.

A notícia do retorno tem causado grande expectativa entre os admiradores da artista, que aguardam ansiosos para ver a força e a superação de Lexa refletidas em seus próximos passos. Os detalhes sobre sua agenda e seus projetos futuros devem ser divulgados em breve.

Legenda Instagram:Lexa está pronta para voltar aos palcos após enfrentar uma das fases mais difíceis de sua vida. Sua mãe revelou detalhes emocionantes sobre esse retorno. Quer saber tudo? Clique no link dos stories ou na bio!