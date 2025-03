André Marques revela motivo por negar sexo: ‘Estou fora’

André Marques não tem papas na língua quando o assunto é sua vida pessoal. Aos 45 anos, o apresentador deixou claro que não se submete a situações que não o deixam 100% confortável – inclusive na hora H. Sem rodeios, ele revelou que prefere abrir mão do prazer a lidar com certas “burocracias” nos encontros.

“Até postei outro dia: praia é bom, mas se tiver lotada não me chama. Transar é gostoso, mas se tiver muita burocracia, estou fora”, disparou ele em entrevista ao Gshow. O ex-contratado da Globo ainda destacou que sua vida social também segue essa linha: “Festa é bom. Tem lugar para sentar? Caso não tenha, não vou”.

Quando o assunto é filhos, André mantém a mesma postura firme. Ele garante que nunca teve vontade de ser pai e que sempre preferiu a companhia dos pets. “Foi uma opção mesmo. Desde os 30 anos eu tinha certeza que não queria ser pai e sempre optei pelos animais”, contou. No entanto, ele admite que a decisão pode mudar caso conheça alguém especial. “As coisas mudam. Posso me apaixonar no caminho por uma mulher amanhã e resolver ser pai”, ponderou.

Já sobre casamento, o apresentador não esconde sua opinião. Sem se importar com convenções sociais, ele afirmou que não sente necessidade de oficializar uma união. “Na linguagem mais grosseira, cago e ando. Muita gente casa para dizer que casou, para sua mãe se realizar e ser avó, para sair na capa da revista, jornal. Não vivo desse rolê”, afirmou.

Vale lembrar que André já viveu um casamento discreto por sete anos com Manuella, que atualmente mora em Portugal. Apesar do relacionamento ter sido mantido longe dos holofotes, ele garante que foi uma escolha pessoal e não sente necessidade de expor sua vida para o público. “Agora somos amigos. Não faço nada para os outros. Casamento e filhos são decisões do casal, e não para agradar a sociedade”, finalizou.