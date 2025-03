Eliminada do BBB25, Thamiris perde a paciência ao vivo: ‘Não me olha’

A saída de Thamiris do Big Brother Brasil 25 na noite de terça-feira (11) poderia ter sido apenas mais uma eliminação no reality, mas a nutricionista fez questão de deixar sua marca – e não foi de um jeito positivo. Com 61,73% dos votos, ela deu adeus ao jogo e seguiu para o Bate-Papo BBB, onde conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Só que o que era para ser uma entrevista de rotina acabou virando um verdadeiro climão ao vivo.

Durante a conversa, os apresentadores exibiram um trecho do programa em que Thamiris falava sobre Vitória Strada. Ao ver as imagens, a ex-sister tentou se justificar, mas não gostou nada da reação de Ceci Ribeiro. Sem cerimônias, ela disparou: “Não me olha com essa cara, não, minha gata”.

A frase, dita em tom de reprovação, pegou a jornalista de surpresa e não demorou para virar assunto nas redes sociais. Muitos internautas consideraram a atitude de Thamiris grosseira e até arrogante. “Essa mulher não aceita que errou! Ainda quer dar patada ao vivo”, criticou um usuário no X (antigo Twitter). Outra seguidora comentou: “Se saísse em um paredão com rejeição, não ia aguentar o tombo”.

O episódio só reforçou a imagem polêmica da nutricionista, que já vinha dividindo opiniões ao longo do jogo. Agora, fora da casa, parece que Thamiris terá que lidar com o peso de suas próprias palavras – e a internet não perdoa.