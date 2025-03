Eduardo Costa tenta escapar de punição em ação de Fernanda Lima; entenda

Eduardo Costa viu sua tentativa de escapar da condenação imposta pela Justiça ir por água abaixo. O cantor, que foi sentenciado a prestar serviços comunitários após um processo movido por Fernanda Lima, buscava reverter a decisão e transformar a punição em um pagamento financeiro. No entanto, a estratégia não deu certo: seu habeas corpus foi negado, e a juíza responsável ainda desmentiu suas alegações.

A decisão veio após Eduardo argumentar que a prestação do serviço no Rio de Janeiro era inviável, já que ele reside em Minas Gerais. Além disso, alegou que a punição comprometeria sua agenda de shows, afetando sua fonte de renda e o sustento de sua família. Mas a Justiça não se convenceu. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a magistrada reafirmou que a escolha pelo serviço comunitário era a mais adequada e descartou qualquer impacto significativo na carreira do artista.

O cantor já havia se manifestado publicamente sobre o processo e, em entrevista, chegou a admitir seus erros. "Fui babaca", declarou ele, referindo-se à sua atitude no caso que resultou na ação de Fernanda Lima. Apesar do reconhecimento, parece que Eduardo Costa ainda não está pronto para aceitar as consequências impostas pela Justiça.

Agora, com mais uma derrota nos tribunais, resta saber qual será o próximo passo do sertanejo diante da decisão.