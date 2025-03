Luto! Vocalista de grupo de pagode morre aos 41 anos: saiba quem é

O mundo do pagode está de luto! André Felippe da Silva, vocalista do grupo Cilada, faleceu na última terça-feira (11), aos 41 anos, deixando amigos, familiares e fãs desolados. O cantor estava internado na UTI de um hospital em Tubarão, Santa Catarina, enquanto os médicos investigavam a causa de sua enfermidade. Havia suspeita de tuberculose miliar, mas exames ainda estavam sendo realizados para confirmar o diagnóstico.

O corpo de André será velado nesta quarta-feira (12), e o sepultamento ocorrerá às 15h no cemitério Horto da Saudade. O clima entre os colegas de banda e admiradores é de profunda tristeza, e uma campanha solidária foi iniciada para auxiliar a família a arcar com os custos do funeral.

Em um comunicado nas redes sociais, os integrantes do Cilada lamentaram a perda irreparável. “Nunca estamos preparados para tamanha perda. André sempre estava pronto para ajudar e apoiar as pessoas ao seu redor, sem medir esforços. Hoje é nossa vez de nos mobilizarmos e ajudarmos seus entes queridos para que esse momento seja um pouco mais leve”, escreveram.

A notícia abalou a comunidade do pagode, e mensagens de luto tomaram conta das redes sociais. "Inacreditável! Uma voz única que nos deixou cedo demais", escreveu um fã. "Descanse em paz, mestre! Seu talento será eterno", comentou outro seguidor.