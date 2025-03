MC Daniel revela motivo de não contratar babá: 'Não dá para romantizar'

MC Daniel surpreendeu os fãs ao revelar que ele e sua esposa, a influenciadora Lorena Maria, decidiram não contratar uma babá para o filho recém-nascido, o pequeno Rás. O cantor usou as redes sociais para compartilhar sua visão sobre a paternidade e confessou que, apesar das dificuldades, essa escolha tem fortalecido ainda mais o vínculo da família.

"Nós decidimos por não ter babá neste início para nós mesmos cuidarmos dele e aprendermos juntos a sermos mãe e pai. Não dá para romantizar, é difícil, mas vale a pena. Tudo o que você mesmo cuida, você ama mais", afirmou o artista.

Mesmo reconhecendo os desafios, MC Daniel destacou que estar presente nos primeiros meses de vida do filho tem sido uma experiência única. Ele e Lorena fazem questão de dividir todas as responsabilidades, desde as madrugadas em claro até os momentos de carinho e aprendizado.

Rás, primogênito do casal, nasceu no dia 18 de fevereiro na Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O nome do bebê foi mantido em segredo até o final da gestação e, após o nascimento, MC Daniel revelou a inspiração por trás da escolha: Rás Tafári, imperador da Etiópia, cujo nome significa "chefe".