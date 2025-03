Gerard Piqué, Neymar e outros: saiba quem recebeu esses nomes em sua festa

A influenciadora Rafaella Santos celebrou seus 29 anos com uma festa intimista e repleta de surpresas na noite da última terça-feira (11), em um restaurante de luxo localizado em um bairro nobre de São Paulo. O evento exclusivo reuniu amigos próximos e familiares, mas um detalhe chamou atenção: além da presença do irmão Neymar Jr e da namorada dele, Bruna Biancardi, que está à espera do segundo filho do jogador, um convidado inesperado apareceu na celebração.

O ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, marcou presença na comemoração, deixando os fãs intrigados com sua relação com a família de Neymar. O atleta espanhol, que já foi companheiro do craque no clube catalão, surgiu de maneira discreta, mas não passou despercebido.

Na entrada da festa, Rafaella posou sorridente ao lado do irmão, da cunhada e da mãe, Nadine Gonçalves, demonstrando sintonia e alegria na celebração. Segundo informações do colunista Leo Dias, a festa ocorreu em um local reservado, onde apenas membros cadastrados têm acesso. Como medida de privacidade, os convidados precisaram deixar seus celulares em uma caixa branca na recepção antes de entrarem no evento.