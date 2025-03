Sensitiva prevê traição de Bruna Biancardi: "Os dois infiéis"

A polêmica em torno do relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar Jr. acaba de ganhar um novo capítulo. Segundo a vidente Izadora, conhecida como “sensitiva dos famosos” por prever escândalos e reviravoltas no mundo das celebridades, a influenciadora também teria sido infiel ao jogador. E, segundo ela, a revelação está mais próxima do que nunca.

“Vejo uma traição, mas, dessa vez, é por parte de Bruna Biancardi também. Estou vendo uma traição que está oculta, mas vai vir à tona”, afirmou Izadora. “Vejo os dois infiéis e isso não significa que devemos defender um ou outro. É uma previsão, não julgamento”, acrescentou.

O escândalo envolvendo Neymar, que teria ocorrido durante uma festa privada em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, tomou conta dos noticiários nos últimos dias. Agora, a previsão de Izadora sugere que a influenciadora também poderá ser alvo de uma exposição pública. Segundo a sensitiva, a traição já é de conhecimento de algumas pessoas próximas e o temor é que a informação vaze para a imprensa.

“Muita gente da família já está sabendo dessa traição e morrendo de medo de vazar para a mídia”, revelou. A previsão ainda sugere que um familiar da influenciadora será responsável por revelar tudo. “Vejo alguém da própria família dedurando para a imprensa. As máscaras vão cair. Existe traição de ambos, os dois traíram, e logo virá tudo à tona”, garantiu.

A sensitiva tem um histórico de previsões certeiras e já antecipou acontecimentos como a chegada de José Leonardo, terceiro filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, a entrada de Yasmin Brunet no BBB, o afastamento de Silvio Santos da TV, o fim do casamento de Sandy e Lucas Lima e, mais recentemente, a própria traição de Neymar. Fora do meio das celebridades, Izadora também previu tragédias ambientais, como os desastres no Rio Grande do Sul e a crise humanitária dos Yanomami.