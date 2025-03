Juliette grávida? Foto publicada pelo noivo da ex-BBB gera curiosidade

Uma imagem de Juliette Freire exibindo um barrigão de grávida pegou os fãs de surpresa neste domingo (16). A foto, publicada por seu noivo, Kaique Cerveny, rapidamente viralizou e levantou questionamentos sobre uma possível gestação da campeã do BBB 21. No entanto, a verdade por trás do registro veio logo em seguida.

Tudo não passou de uma brincadeira de Kaique, que usou Inteligência Artificial para simular como a noiva ficaria grávida. O atleta, encantado com o resultado, aproveitou para se derreter por Juliette. “Vai ser a mãe mais linda”, escreveu na legenda da imagem. Em seguida, ele comentou sobre a tecnologia usada para criar a foto. “A Inteligência Artificial está a cada dia mais perigosa. Sério, é incrível, eu fico vendo cada coisa que a Inteligência Artificial cria, é sensacional. Essa mulher vai ser maravilhosa quando estiver grávida, vai ser linda, perfeita”, disse o rapaz.

Apesar da repercussão, Juliette não tem pressa para engravidar. Aos 35 anos, a ex-BBB está focada na carreira e curtindo a nova fase do relacionamento com Kaique. No entanto, para evitar imprevistos no futuro, ela já tomou uma decisão importante: congelar seus óvulos.

Em fevereiro de 2024, a cantora revelou que estava iniciando o processo. “Vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a ‘gata’ já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade. É muito bom o poder de escolha”, disse na época.