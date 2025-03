Leilão do triplex milionário de Luciana Gimenez é cancelado sem explicação

A novela envolvendo a venda do triplex milionário de Luciana Gimenez acaba de ganhar mais um capítulo inesperado. Avaliado em R$ 70 milhões, o apartamento, que já está no mercado há quase sete anos, teria finalmente ido a leilão este mês nos Estados Unidos. No entanto, a transação foi abruptamente cancelada, sem previsão de uma nova tentativa de venda.

O imóvel de alto padrão, localizado no exclusivo Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, possui sete quartos, nove banheiros, sala de cinema, salão de beleza, adega, piso de mármore e um terraço com vista privilegiada da capital paulista. Desde o fim do casamento da apresentadora com Marcelo de Carvalho, a propriedade segue sem comprador, mesmo com sucessivas tentativas de negociação.

Dessa vez, a cobertura estava sendo leiloada pela Concierge Auctions, empresa especializada em leilões de luxo na Flórida. O lance inicial havia sido estipulado em R$ 23 milhões, bem abaixo do valor de mercado. No entanto, em comunicado à Quem, a organização confirmou o cancelamento da venda, sem fornecer maiores explicações.