BBB 25: Gracyanne chama Diego Hypólito de hipócrita e ginasta explode

O "Sincerão" do BBB 25 desta segunda-feira (17) deixou a casa mais vigiada do Brasil ainda mais tensa! A dinâmica, já conhecida por gerar atritos, resultou em um racha inesperado entre Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa. O ginasta, que até então considerava a musa fitness uma aliada no jogo, foi surpreendido ao ser chamado de "hipócrita" pela sister.

Visivelmente abalado, Diego não escondeu a indignação e desabafou com sua irmã, Daniele Hypólito. "Eu estou bem chateado com a Gracyanne. Agora mais do que antes. Ela poderia ter escolhido outras pessoas e ter mais humildade perante ao erro dela. Estou bem decepcionado", disparou o atleta.

A revolta do brother aumentou ainda mais ao perceber que a justificativa de Gracyanne não fazia sentido para ele. "Não consigo pensar que ela pegou um adjetivo da primeira semana para falar em um Sincerão de nove semanas. Ah, me poupe!", criticou.

O ginasta também lembrou que seu irmão, Edson Hypólito, havia enviado um recado por meio da Vitrine do Seu Fifi, no qual demonstrou seu próprio descontentamento com a postura de Gracyanne dentro do jogo.

Apesar da decepção, Diego tentou manter a calma e garantiu que ainda respeita a trajetória da rival. "Eu conheço a história dela. Não deixarei de admirá-la. Mas eu não gostei", concluiu.