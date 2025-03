Fiuk expõe relação conturbada com Fábio Jr.: "fazia eu me sentir um nada"

Fiuk desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira (17), mas desta vez por um motivo inesperado. O cantor e ex-BBB decidiu se manifestar após a polêmica envolvendo a música Mãe Solteira, hit de DG e Batidão Stronda, MC Davi, J.Eskine e MC G15, que alcançou o topo do Spotify Brasil.

A confusão começou quando Fiuk celebrou sua participação na composição do single, o que irritou MC Davi e gerou uma onda de críticas. Diante da repercussão, o cantor decidiu desabafar e revelou que a situação fez ressurgir antigas feridas, inclusive relacionadas à sua família.

"Por que eu incomodo tanto? É o fato de eu ser playboy? Filho de famoso? Qual é o ponto? Onde eu incomodo tanto que as pessoas sentem essa necessidade de procurar algo em mim que as irrita e tentar fazer isso virar uma verdade? Mas sempre foi assim, dentro e fora de casa, sempre exigiram mais de mim e sempre tentaram me diminuir", declarou.

Mas o trecho mais impactante veio quando ele mencionou diretamente seu pai, o cantor Fábio Jr., e expôs as dificuldades que enfrentou ao buscar reconhecimento na carreira musical. "Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada", revelou.

Sobre a polêmica musical, Fiuk garantiu que sua participação na criação de Mãe Solteira foi legítima e explicou seu papel no processo. "Às vezes, só de uma pessoa estar presente, de falar uma palavra, uma ideia, ela acaba mudando a música. Tudo acaba mudando", afirmou, rebatendo as críticas.

O cantor também refletiu sobre os ataques que recebe e fez um questionamento direto: "Será que essas pessoas percebem que elas estão completamente tomadas pelo próprio ego?".