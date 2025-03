Após ser vista na Cracolândia, Linn da Quebrada é internada

Linn da Quebrada voltou a ser internada para cuidar da saúde mental. A cantora e ex-BBB precisou se afastar dos compromissos profissionais e, segundo sua equipe, encontra-se sob cuidados médicos há cerca de uma semana. A informação pegou os fãs de surpresa, principalmente após sua ausência em eventos importantes, como a pré-estreia do filme Vitória, no qual contracena com Fernanda Montenegro, e um show em São Paulo ao lado de Giovani Cidreira.

A internação aconteceu após um período delicado para Linn, que tem enfrentado crises de depressão e o uso abusivo de substâncias. A assessoria da artista se pronunciou oficialmente sobre o caso: "Neste momento, a artista está se dedicando integralmente ao seu bem-estar", destacando o apoio de familiares, amigos e profissionais especializados. A equipe ainda fez um apelo ao público para que respeite a privacidade da cantora durante sua recuperação

A notícia gerou grande comoção entre seus admiradores, principalmente após circular um vídeo onde Linn supostamente aparece em um bairro de São Paulo conhecido pelo consumo de drogas. Com a falta de informações nos primeiros dias, os fãs demonstraram preocupação nas redes sociais. "Cadê um posicionamento? Queremos saber se ela está bem", questionou um seguidor. Outro pediu mais empatia: "Ela sempre foi aberta sobre sua saúde mental. O mínimo que podemos fazer é dar apoio".

Não é a primeira vez que Linn da Quebrada se afasta dos holofotes para priorizar sua saúde. Em 2024, ela já havia passado por uma internação semelhante e, na época, fez questão de tranquilizar os fãs. "Estou fazendo o que é melhor para mim agora, para voltar mais forte", disse em um comunicado.