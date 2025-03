Davi Brito confessa que precisa 'matar aula' da faculdade por causa da fama

Desde que venceu o BBB 24, Davi Brito tem tentado equilibrar sua vida acadêmica com a rotina intensa de compromissos. Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, o ex-brother confessou que já precisou faltar algumas aulas para dar conta das exigências da fama.

"A faculdade é um compromisso que eu tenho. Até conversei com a diretora referente a isso, de ter que sair para viajar, cumprir minhas agendas, porque eu já tenho uma vida, eu entrei nessa vida de fama, de famoso, e a faculdade tem que compreender isso", revelou.

Davi, que iniciou o curso de Direito em 2025, contou que, para não perder conteúdos importantes, recebe materiais diretamente dos professores e conta com a ajuda dos colegas. "Os assuntos que eu perco na aula para cumprir essas agendas — como essa aqui agora — eles me dão esse material para eu estudar em casa. E os alunos também que estão na sala, a gente tem um grupo formado que passa bastante informação do que aconteceu no dia", explicou.

Além dos desafios acadêmicos, ele também enfrenta o assédio dos colegas, que ainda o enxergam como uma celebridade. "A faculdade está sendo uma loucura. No início, a galera tirando foto, querendo estar perto. Eu estou bem assustado, porque é tudo novo para mim. Eu nunca tinha ido para uma faculdade na vida", afirmou.

Mesmo com a agitação, o campeão do reality show da Globo espera criar laços verdadeiros e levar a experiência universitária de forma natural. "Quero me entrosar mais com eles e tornar isso algo comum, estudar, bater um papo, criar amizades novas. Isso é muito importante para construir muitas coisas lá na frente", concluiu.