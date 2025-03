Juliette pode substituir apresentadora em programa de TV; saiba qual

O Saia Justa, um dos programas mais icônicos do GNT, está passando por mudanças e reformulações após as saídas de Tati Machado e Rita Batista. Com o espaço aberto, um nome tem ganhado força nos bastidores: Juliette Freire, campeã do BBB21 e fenômeno das redes sociais.

O programa, que retorna ao ar em 30 de abril, ainda não confirmou oficialmente quem assumirá as cadeiras vagas, mas fontes apontam que Juliette estaria na mira da emissora para integrar o elenco fixo. Caso a contratação se concretize, a paraibana dividiria a bancada com Bela Gil e Eliana, que continuam na atração.

A nova temporada do programa será comandada por Tatiana de Lamare e promete manter a essência do formato, mas com uma pegada ainda mais leve e descontraída. Além de abordar temas do universo feminino, a atração deve apostar em conversas sobre comportamento, cultura pop e cotidiano. O programa seguirá sendo exibido às quartas-feiras, às 22h30, no GNT e no Globoplay.

QUEM É JULIETTE?

Nome forte na possível reformulação, Juliette Freire conquistou o Brasil ao vencer o BBB21 com recorde de votos. Antes da fama, ela trabalhava como maquiadora e era formada em Direito. Com seu jeito espontâneo e autêntico, tornou-se um fenômeno digital e atualmente soma milhões de seguidores, além de investir na carreira musical.