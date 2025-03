Deborah Secco assume novo romance com ex de famosa; saiba quem

Após meses de especulações, Deborah Secco finalmente colocou um ponto final nos rumores e assumiu seu novo relacionamento. A atriz, que ficou solteira por um ano após o fim de seu casamento com Hugo Moura, está namorando o produtor musical Dudu Borges, um dos grandes nomes da indústria sertaneja. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao portal LeoDias, revelando que os dois estão juntos há meses.

Dudu Borges, de 41 anos, é um dos produtores mais influentes da música brasileira e já trabalhou com grandes nomes do sertanejo, como Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e Luan Santana. Além de produtor, ele também é compositor e assina hits como Ai Se Eu Te Pego e Fugidinha, que marcaram época.

Mas o que chamou ainda mais atenção foi o histórico amoroso do novo eleito de Deborah. Antes de engatar o romance com a atriz, Dudu Borges viveu um relacionamento com Alice Wegmann, ex-atriz da Globo, em 2022. Na época, ele foi responsável pela produção musical da série Rensga Hits!, do Globoplay, e a relação entre os dois ganhou força nos bastidores.

Nas redes sociais, as interações entre Deborah e Dudu já vinham chamando a atenção desde outubro do ano passado, mas até então, nenhum dos dois havia se pronunciado sobre o romance. Agora, com a confirmação do namoro, os fãs da atriz estão ansiosos para saber mais detalhes sobre esse novo capítulo de sua vida amorosa.