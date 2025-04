Macaulay Culkin expõe o pai e revela afastamento: ‘Simplesmente o pior’

Macaulay Culkin quebrou o silêncio sobre o passado turbulento com o pai, Kit Culkin, e fez declarações impactantes sobre a relação conturbada que mantém há mais de 30 anos. Durante sua participação no podcast Sibling Revelry, apresentado pelos irmãos Kate e Oliver Hudson, o ator revelou que não fala com Kit desde os 14 anos e que sequer cogita uma reconciliação.

"Uma das minhas primeiras lembranças sobre ele é pensar: ‘Quando eu crescer, não serei assim com meus filhos’", desabafou. Agora pai de dois meninos, Dakota, de 3 anos, e Carson, de 2, fruto de seu relacionamento com Brenda Song, o ator refletiu sobre os traumas que carrega desde a infância e a necessidade de romper o ciclo.

Macaulay ainda criticou a postura do pai e expôs o isolamento do ex-ator de teatro. "Ele é um homem que teve sete filhos, agora tem quatro netos e nenhum deles quer nada com ele", disparou. Em outro momento da entrevista, o astro relembrou sua decisão de cortar o pai de sua vida ainda na adolescência, chegando a desafiar a Justiça: "Eu disse ao meu advogado: 'Eu desafio o juiz a me colocar na cadeia por não querer visitar meu pai abusivo'".

A relação entre Kit e os filhos sempre foi marcada por relatos de abusos físicos e psicológicos, tema que Macaulay já havia abordado anteriormente. "Ele era um homem mau. Ele era abusivo, física e mentalmente, e eu posso mostrar todas as minhas cicatrizes se quisesse", afirmou o ator, sem poupar detalhes sobre os traumas do passado.