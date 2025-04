Dario Mittmann revela como escolhe artistas para colaborar com sua marca

Dario Mittmann tem uma relação única com a moda. Para ele, vestir alguém vai muito além de simples estética — é amplificar a voz dessa pessoa, transmitindo uma mensagem que ressoe com o público. Sua marca se fundamenta na cultura pop, e ele é fiel ao seu princípio de que as ruas, com sua energia e autenticidade, são a maior fonte de inspiração para suas criações.

Quando questionado sobre a mensagem que busca transmitir ao escolher os artistas que vestem sua marca, Dario é direto: “Meu trabalho é sobre cultura pop. Eu trago para minha passarela pessoas que dialogam com o universo com o qual eu me comunico e faço parte. A minha principal fonte de inspiração são as ruas.” Para ele, a moda deve refletir a dinâmica e a vitalidade da cultura urbana, e as pessoas que ele escolhe para vestir representam essa energia vibrante.

O estilista vê suas criações como uma extensão do que ele é e acredita. Ele não se limita a criar peças, mas busca criar experiências visuais que ressoem com aqueles que as usam e com o público que os observa. Cada artista que veste sua marca, portanto, torna-se uma plataforma para amplificar uma voz, uma expressão e uma história. A escolha de quem veste suas peças não são acidentais; é uma forma de reforçar a conexão entre moda, arte e cultura, criando uma linguagem que vai além da roupa em si.

O Perfil Ideal de Artista: A Conexão com a Cultura Pop Urbana

Sem citar nomes, Dario compartilha um desejo: vestir um tipo de artista que ainda não teve a oportunidade de trabalhar. Ele descreve o perfil que considera essencial para representar a essência de sua marca: "Sempre me conecto com artistas da cultura pop urbana, pois são os que mais refletem a minha personalidade.” Para ele, a cultura urbana carrega uma energia crua e verdadeira, que é fundamental para sua visão de moda.

As colaborações de Dario não são apenas sobre estilo, mas sobre contar histórias e criar diálogos entre a moda e a cultura. Seu trabalho é uma construção coletiva, onde cada artista e cada colaboração traz à tona um novo significado, ampliando a mensagem que ele busca transmitir.