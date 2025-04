MPSP entra na briga de Alexandre Correa e irmã de Ana Hickmann após ataques

A guerra judicial entre Fernanda Hickmann, irmã de Ana Hickmann, e Alexandre Correa ganhou um novo capítulo. O ex-marido da apresentadora voltou a atacá-la publicamente, e agora o Ministério Público de São Paulo (MPSP) entrou no caso para avaliar possíveis medidas contra ele.

No final de novembro de 2024, a Justiça já havia determinado a remoção de conteúdos publicados por Alexandre, nos quais ele acusava Fernanda de estar envolvida em crimes ao lado de sua irmã. No entanto, o empresário ignorou a decisão e voltou a expor a cunhada nas redes sociais.

NOVOS ATAQUES E PEDIDO DE INTERVENÇÃO

No dia 25 de março, Fernanda Hickmann acionou novamente o MPSP após Alexandre publicar um novo vídeo, repetindo as acusações de que ela faria parte de um suposto esquema de desvio de dinheiro junto com Ana. Diante do caso, Fernanda solicitou mais uma liminar para a remoção imediata do conteúdo e medidas que impeçam novas exposições públicas.

No último domingo (30), o Ministério Público se pronunciou e considerou plausível o pedido da irmã de Ana Hickmann. O órgão apontou que as declarações de Alexandre Correa ferem diretamente a imagem e a honra de Fernanda, reforçando a gravidade da situação por se tratar de um conteúdo amplamente divulgado na internet.

A decisão final da Justiça sobre os novos pedidos ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que haja uma nova determinação em breve, podendo endurecer as restrições contra Alexandre Correa. Resta saber se ele seguirá desafiando as autoridades ou se, desta vez, vai respeitar a ordem judicial.