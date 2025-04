Ratinho é críticado após defender Otávio Mesquita em caso de estupro

A participação de Ratinho no debate sobre as acusações de estupro contra Otávio Mesquita gerou indignação e revolta entre internautas. O apresentador do SBT foi duramente criticado após minimizar a denúncia feita por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco de Danilo Gentili. Durante seu programa, ele disse que a demora para a acusação ser feita poderia indicar "oportunismo", o que fez com que sua fala se tornasse um dos assuntos mais comentados na web.

"Eu não vou afirmar que pode ser ou não ser considerado estupro, quem vai dizer é a Justiça, é a lei. A minha opinião é que essa brincadeira do Otávio extrapolou o bom senso, mas, transformar em estupro, eu acho um pouco demais. O The Noite é um programa que tem a leveza nos quadros e, se a Juliana se julgou agredida ou abusada em alguma situação, ela tem o direito de buscar esclarecer os fatos", declarou Ratinho na edição de segunda-feira (31).

As palavras do apresentador foram recebidas com revolta por muitos espectadores, que acusaram Ratinho de relativizar uma denúncia grave. Nas redes sociais, o nome do comunicador foi parar nos trending topics, com diversos usuários criticando sua postura e cobrando um posicionamento mais responsável.