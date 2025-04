Morre Val Kilmer, astro de ‘Batman’, aos 65 anos

O mundo do cinema está de luto. Val Kilmer, um dos atores mais marcantes de Hollywood, faleceu nesta segunda-feira (1º), aos 65 anos, em Los Angeles. Segundo informações do The New York Times, a causa da morte foi uma pneumonia.

Com uma carreira brilhante que atravessou décadas, Kilmer eternizou personagens icônicos, conquistando o público com atuações inesquecíveis em filmes como Top Gun (1986), onde interpretou o piloto Iceman, e Batman Eternamente (1995), no qual vestiu o manto do Cavaleiro das Trevas.

Nascido em 31 de dezembro de 1959, em Los Angeles, Val Kilmer começou sua trajetória artística nos palcos, tornando-se o aluno mais jovem aceito na renomada Juilliard School, em Nova York. Seu talento dramático rapidamente o levou ao cinema, consolidando-o como um dos grandes astros dos anos 80 e 90.

Nos últimos anos, o ator enfrentou uma dura batalha contra um câncer na garganta, que comprometeu sua voz e saúde, mas não sua paixão pela arte. Mesmo com limitações, fez um emocionante retorno ao cinema em Top Gun: Maverick (2022), reencontrando Tom Cruise e emocionando fãs ao redor do mundo.