Duda Guerra, namorada de Benício Huck, compra sua primeira bolsa de luxo

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, está vivendo um momento de ascensão e decidiu celebrar sua independência financeira em grande estilo. A jovem influenciadora digital investiu nada menos que R$ 21 mil em uma bolsa da grife Balenciaga e fez questão de registrar cada detalhe da conquista.

Sem esperar chegar em casa, Duda abriu a luxuosa embalagem ali mesmo, no shopping, e compartilhou o momento com seus seguidores. Trabalhando nas redes sociais há poucos meses, ela já reúne quase meio milhão de fãs e, agora, colhe os frutos de seu crescimento. “Unboxing da minha primeira compra com o meu próprio dinheiro”, anunciou, animada.

No vídeo, a nora de Angélica e Luciano Huck não escondeu a emoção ao retirar a bolsa da caixa. O modelo escolhido foi o Mini Le Cagole, um dos queridinhos das fashionistas, confeccionado em jeans com aplicações brilhantes. “Foi amor à primeira vista! Quando eu olhei para ela, falei: vai ter que ser!”, disparou, radiante.

E as demonstrações de generosidade não pararam por aí! Depois da compra dos sonhos, Duda ainda surpreendeu as amigas ao bancar a conta do jantar, mostrando o recibo do Pix no valor de R$ 1.361. Ela garantiu que a noite, além de inesquecível, teve um gostinho ainda mais especial por dividir a alegria com quem sempre esteve ao seu lado.