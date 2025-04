Virginia é a influenciadora mais engajada do Brasil, aponta pesquisa

Virginia Fonseca segue imbatível! De acordo com um estudo realizado pela norte-americana Comscore, referência na análise de consumo digital, a influenciadora ocupa o topo da lista dos perfis mais engajados do Brasil. O levantamento, divulgado na última semana, analisou a performance de grandes nomes das redes sociais e revelou números impressionantes.

Com nada menos que 815 milhões de interações, Virginia deixou para trás até estrelas do futebol mundial. Neymar Jr., que ocupa o segundo lugar, registrou 533 milhões de ações, enquanto Vinicius Jr. aparece na terceira posição, com 290 milhões.

O relatório da Comscore ainda apontou que o Brasil é um dos quatro maiores mercados digitais do mundo, com 131 milhões de visitantes únicos registrados em dezembro de 2024. O estudo destacou também o crescimento acelerado do TikTok, que disparou 73% no último ano, acumulando 11,1 bilhões de visualizações.