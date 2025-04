Andressa Urach revela que filho possui autismo: ‘Não é fácil!’

Andressa Urach pegou seus seguidores de surpresa ao fazer uma revelação inédita sobre seu filho caçula, Leon, de apenas 3 anos. Em um relato sincero, a ex-A Fazenda contou que o pequeno foi diagnosticado com autismo há três meses e desabafou sobre os desafios da condição, destacando o impacto emocional e as dificuldades enfrentadas pelas famílias que não têm acesso a recursos adequados.

“Hoje é dia 2 de abril, Dia da Conscientização do Autismo, e pela primeira vez vou falar sobre este assunto. O meu bebê, Leon, de 3 anos, foi diagnosticado há 3 meses com autismo. A gente já havia percebido que ele teve um atraso para caminhar, um atraso na fala, então, como família, ficamos preocupados”, declarou Urach em vídeo publicado nas redes sociais.

Durante o desabafo, a empresária destacou a importância da rede de apoio que Leon possui e reconheceu que sua família é privilegiada por ter condições de oferecer acompanhamento especializado. No entanto, ela ressaltou que a maioria das famílias brasileiras enfrenta dificuldades para garantir um tratamento adequado às crianças no espectro.

A declaração de Andressa veio acompanhada de uma revelação surpreendente: a influenciadora afirmou que pretende se candidatar a deputada federal e prometeu lutar pela causa do autismo, defendendo políticas públicas que ofereçam suporte real às famílias. “Se for da vontade de Deus, no ano que vem, se eu me candidatar a deputada federal, essa será a principal causa pela qual vou lutar. É pelos familiares dos autistas, porque eu tenho condições, mas 80% da população brasileira não tem”, afirmou.