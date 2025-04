Virginia revela motiva da saída de Hebert da mansão

Mudanças à vista! Hebert Gomes, assessor e padrinho de José Leonardo, não faz mais parte da rotina diária na mansão de Virginia Fonseca. Morando com a família da influenciadora há anos, ele decidiu que era hora de seguir um novo caminho e conquistar mais independência.

A notícia pegou muitos seguidores de surpresa, mas Virginia fez questão de tranquilizar os fãs e apoiar a decisão do amigo. "Nê vai fazer 28 anos e decidiu ir morar sozinho! Vai nos deixar, mas isso será muito bom para a evolução pessoal dele. Estou feliz e torcendo por ele!", declarou a empresária por meio de seus stories nesta quarta-feira (2).

O próprio Hebert também se manifestou sobre a mudança e reforçou que a escolha foi motivada pelo desejo de crescimento pessoal. No entanto, ele garantiu que sua relação com Virginia continua intacta, reforçando que a amizade e a parceria profissional seguem firmes.

Na mansão da influenciadora, além do marido Zé Felipe, também vivem as filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor, o caçula José Leonardo e a mãe de Virginia, Margareth Serrão. Agora, com a saída do assessor, o dia a dia na casa passa por uma reconfiguração, mas sem alterar os laços que foram construídos ao longo dos anos.