Angelina Jolie visita aldeia indígena no Brasil; saiba mais

Angelina Jolie foi vista nesta quarta-feira (2) na terra indígena do cacique Raoni, localizada no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. A visita inesperada da atriz de Hollywood pegou muita gente de surpresa e levantou especulações sobre o motivo de sua presença no Brasil.

Nos registros que viralizaram nas redes sociais, Jolie aparece completamente envolvida com a cultura local. Ela foi fotografada caminhando de mãos dadas com indígenas kayapó e até participando de uma tradição marcante: a pintura corporal dos povos originários. A cena rapidamente ganhou repercussão e tornou o nome da atriz um dos assuntos mais comentados da internet.

Apesar da grande movimentação em torno da visita, ainda não se sabe ao certo o propósito da viagem. Angelina Jolie é conhecida por seu extenso trabalho humanitário e atuou por 20 anos em missões da ONU, frequentemente visitando comunidades em situação de vulnerabilidade. Especula-se que sua presença possa estar ligada a ações voltadas à proteção da Amazônia e aos direitos indígenas, uma pauta que tem mobilizado discussões internacionais.

A visita da estrela acontece poucos dias antes de um encontro importante: nesta sexta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o cacique Raoni e outras lideranças indígenas que habitam a bacia do rio Xingu. O encontro deve abordar questões ligadas à demarcação de terras e políticas ambientais.