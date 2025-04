Vitória Strada leva cortada ao vivo do Big Boss no BBB25

A tensão tomou conta do BBB25 na noite desta quarta-feira (2), quando os participantes decidiram pedir um agrado para celebrar a chegada ao TOP 10 da edição. Com o fim das festas do Líder, que garantiam comes e bebes para aliviar a fome da Xêpa, o grupo decidiu insistir na solicitação à produção do programa. O problema? O novo Big Boss, Marcelo Dourado, não gostou nada da abordagem e respondeu de forma seca, deixando os brothers em choque.

A atriz Vitória Strada foi quem tomou a frente do pedido e se voluntariou a falar pelo grupo. “Nós estamos aqui hoje em prol da alimentação de todo mundo, do mínimo de entretenimento que a gente merece ter”, argumentou. O apelo foi reforçado por outros colegas de confinamento, incluindo Maike, que tentou justificar: “A gente só está com fome”. Vinícius Nascimento também entrou na conversa: “A gente só quer uma cerveja, um refrigerante”.

ELES PEDINDO COMIDA E TOMARAM UM ESPORRO DO DOURADO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB25 pic.twitter.com/g1RPukgrsn — thiago (@httpsrealitys) April 2, 2025

No entanto, a resposta do Big Boss foi direta e sem espaço para negociação. “Senhores, vão viver o jogo de vocês”, rebateu Dourado, em tom firme. A reação imediata de Vitória entregou a frustração do grupo. “Essa lapada doeu”, admitiu a atriz, visivelmente surpresa com a negativa.

A postura rígida da produção pegou os brothers de surpresa e gerou burburinho na casa. Delma, sogra de Rodriguinho, foi uma das que se arrependeu de ter participado da conversa. “Está vendo? O que foi que eu falei? Vocês me botaram no meio. Vocês vão fazer eu perder estalecas aqui”, reclamou, desconfortável com a situação.

O momento repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando a insistência dos brothers e a resposta fria de Dourado. Enquanto alguns acharam justa a negativa, outros consideraram a reação do Big Boss exagerada. O que mais vem por aí no jogo?