Caio Castro volta a falar sobre quem deve pagar a conta; veja

Três anos após a polêmica que dominou as redes sociais, Caio Castro decidiu revisitar sua declaração sobre a obrigação masculina de pagar a conta em um encontro. Em um bate-papo com o influenciador Anderson Ricardo, o ator foi direto ao ponto e deu uma nova visão sobre a questão. "Quem quiser pagar, paga. Quem estiver com grana, paga", afirmou em um vídeo publicado no Instagram.

Na conversa, Caio ainda revelou sua preferência sobre o tipo físico das mulheres que chamam sua atenção. "Café com leite! Um cafezinho, ou um leitinho... eu gosto dos dois", brincou, deixando claro que não tem um padrão único. O ator também contou que prefere encontros mais íntimos e longe dos holofotes. "Dentro de casa, sem ninguém encher o saco", revelou.

A primeira vez que o nome de Caio Castro foi parar nos trending topics por esse assunto foi em 2022. Na época, ele ainda namorava Daiane de Paula e gerou debate ao dizer que se incomodava com a ideia de que o homem deve arcar sozinho com as despesas. "Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar... Eu não tenho que fazer p*rra nenhuma", disparou durante o podcast Sua Brother.