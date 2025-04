Diego detona atitude dos gêmeos no BBB:"Com 22 anos eu era campeão mundial"

O clima esquentou no BBB 25! Durante uma conversa na academia, Diego Hypolito e Guilherme analisaram o comportamento dos gêmeos João Pedro e João Gabriel dentro do jogo, e o ginasta não segurou as críticas. Sem rodeios, ele questionou as atitudes dos brothers e fez um paralelo com sua própria trajetória no esporte.

"Se você não entende o que uma pessoa está falando, você pergunta. Você não primeiro julga e depois se desculpa", disparou Diego, deixando claro que não concorda com a postura dos gêmeos. Ele ainda comentou que percebeu uma mudança de comportamento no último Sincerão, mas destacou um episódio em que João Pedro teria ficado irritado sem entender o contexto da situação.

O assunto seguiu e Guilherme interrompeu ao ouvir que os goianos são muito jovens. "Mas, me desculpa, essa história toda vez de serem muito jovens... já tem 22 anos, já", apontou. Foi então que Diego soltou uma fala que gerou repercussão. "Com 22 anos, eu era bicampeão mundial. Eu não estou dizendo pela questão de título, mas eu tinha uma responsabilidade sobre o Brasil", comparou.

Guilherme concordou e reforçou que todos na casa são adultos e que o comportamento no jogo reflete quem eles realmente são. Ele também opinou que os gêmeos "passam do ponto" em algumas discussões e que, quando acha necessário, não hesita em intervir.