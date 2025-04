Mani Rego vence Davi na Justiça e pode levar metade do prêmio do BBB24

O que começou como um romance celebrado em rede nacional terminou em embate judicial, e com reviravolta digna de novela. Mani Rego acaba de conquistar uma vitória que pode abalar as estruturas do campeão do “Big Brother Brasil 24”, Davi Brito. Uma decisão proferida pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador (BA), reconheceu oficialmente a união estável entre os dois, o que dá à empresária e influenciadora direito à metade dos prêmios conquistados pelo ex-namorado no reality da TV Globo.

Segundo apuração do portal Alô, Alô Bahia, a sentença, emitida na última sexta-feira (4), pode colocar nas mãos de Mani uma verdadeira fortuna: R$ 2,92 milhões em dinheiro, além de dois carros de luxo, avaliados juntos em cerca de R$ 700 mil. Mesmo sendo uma decisão de primeira instância, da qual Davi ainda pode recorrer, o reconhecimento da união já é um marco. Os advogados da influenciadora, Sérgio Nunes e Juliana Andrade, confirmaram a informação, embora o teor completo do processo siga sob sigilo.

O caso toma contornos ainda mais impactantes pelo contraste entre o discurso de Davi dentro do programa e sua postura ao sair. Enquanto confinado, ele se referia a Mani como sua esposa, exaltando o relacionamento com emoção. Mas bastaram poucos dias fora da casa para o campeão minimizar a relação, alegando que estavam apenas “se conhecendo”.

O relacionamento, que durou cerca de um ano e meio, terminou na mesma semana em que ele saiu da casa, sob o olhar curioso de fãs e da imprensa. E não parou por aí. Nesta terça-feira (8), Davi surgiu novamente nas redes sociais, desta vez com uma revelação inesperada: vai ser pai pela primeira vez.

A notícia, entregue de forma nervosa, pegou todos de surpresa. “Eu não estava conseguindo dormir, perdendo o sono. À noite, não conseguia dormir porque eu queria desabafar e não estava conseguindo. Mas que bom, já desabafei para vocês... Vou estar aqui presente para ajudar no que for. Seja exame, remédio, consulta, em tudo, estou aqui”, disse ele, emocionado.