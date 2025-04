Davi Brito anuncia que será pai: "Papai calabreso está na área"

Ele mal saiu da casa mais vigiada do Brasil e já foi lançado em mais uma montanha-russa da vida real. Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, anunciou nesta terça-feira (8) que será pai pela primeira vez. A notícia foi dada ao vivo, durante uma live no Instagram, pegando fãs e seguidores de surpresa.

Visivelmente emocionado, o ex-motorista de aplicativo e agora influenciador digital confirmou a gravidez da namorada, a cirurgiã-dentista Adriana Paula, e garantiu que está pronto para assumir as responsabilidades da paternidade. “Papai calabreso está na área”, disparou, sem perder o bom humor.

Davi ainda contou detalhes íntimos e inusitados do momento em que o casal descobriu a gestação. “A gente estava caminhando no shopping, ela olha pra minha cara e fala: ‘Davi, eu tô com um desejo’. Eu falei: ‘Desejo de quê?’. ‘De comer um frango’. [...] Aí falei com ela: ‘Adriana, você tá grávida’. Ela: ‘Não, não tô grávida’. Aí a gente fez o teste da gravidez e deu positivo”, revelou.

O casal começou o relacionamento em janeiro deste ano, poucos dias antes de Davi entrar para o BBB 24. Agora, com a notícia da gravidez, o baiano assume uma nova etapa da vida. “Tô muito feliz, queria trazer essa notícia pra vocês aqui. Tô muito feliz de coração, porque a criança tá vindo e eu vou ser um papai, né? Papai calabreso e mamãe calabresa”, afirmou.

Apesar de ainda não saber o sexo do bebê, o ex-BBB já pensa no futuro: “Agora é seguir em frente, vida que segue, não tem o que fazer porque a criança já está sendo gerada e estamos dando todo o suporte com a criança. Eu vou comprar os 'mimos' com ela”, disse.

Davi também falou sobre o estado de saúde de Adriana, revelando que o momento tem sido desafiador. “Para ela está sendo muito difícil, mas acredito que tudo isso vai passar. Ela vai vir com paz, com saúde, com alegria. Com tudo o que Deus nos preparou. Lá na frente, tudo vai passar e a gente vai dar risada”, disse ele, ao falar sobre a bebê, sim, parece que ele já aposta que vem uma menina por aí.

A revelação, claro, causou comoção na família Brito. “Raquel [minha irmã] já está desesperada para eu falar. Raquel é titia, está muito eufórica, minha mãe também. Eu também estou muito feliz para receber ele de braços abertos”, completou Davi.