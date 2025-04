Victor Sarro desmente que Cabelinho e Lucas Guedez se beijaram em festa

A internet ficou em choque após a exibição do programa Sabadou com Virgínia, no último fim de semana. Durante a atração comandada por Virgínia Fonseca, o humorista Victor Sarro soltou uma declaração inesperada que viralizou nas redes sociais: ele afirmou que viu MC Cabelinho e o influenciador Lucas Guedez se beijando em uma festa de Anitta.

A fala, dita em tom de brincadeira, foi interpretada por muitos como um fato real — e, claro, os portais de fofoca correram para noticiar. Mas nesta terça-feira (8), Sarro usou suas redes sociais para colocar um ponto final na polêmica.

“Meu povo, antes que isso tome uma proporção maior…”, começou ele nos stories do Instagram, visivelmente preocupado com a repercussão da brincadeira. “Fui no programa da Virgínia no final de semana e, visivelmente, quem assistiu sabe que a gente estava brincando muito ali. Sobre tudo, sobre lacração, zoando a galera, inventando coisas.”

Segundo o humorista, o comentário surgiu de forma espontânea durante uma rodada de perguntas sobre os bastidores das festas promovidas por Anitta. Sem pensar duas vezes, ele resolveu fazer graça. “Aí me perguntaram o que eu já vi na festa da Anitta, e eu falei: ‘Eu já vi o Lucas Guedez beijando o MC Cabelinho’. Numa zoeira. E agora os portais de fofoca estão postando como se fosse verdade”, contou Sarro, entre indignado e surpreso.

Ele ainda fez questão de elogiar os dois envolvidos na brincadeira e reforçar que não houve nenhuma intenção de desrespeito. “Então, MC Cabelinho, pelo amor de Deus, mano… É óbvio que é uma piada! É só assistir ao programa. Sou teu fã! É uma brincadeira que a gente fez com o Lucas Guedez ali”, disse o humorista, tentando evitar mal-entendidos.

Com a voz entre o humor e a tensão, Victor encerrou o vídeo em tom de ironia: “MC Cabelinho é um baita artista, um baita ator. E o Lucas Guedez é uma figura, é um querido. Pelo amor de Deus, não levem comediantes a sério”, afirmou. E brincou: “Torcendo para o MC Cabelinho entender porque ele tem o meu nome e meu endereço.”