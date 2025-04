Filha de Renato Aragão faz vaquinha para remédio: "Fui vítima de calote"

O Brasil se acostumou a ver Renato Aragão como o eterno Didi Mocó, símbolo do humor inocente e da generosidade. Mas por trás das câmeras, uma história envolvendo a filha adotiva do comediante vem chocando o público. Juliana Aragão, de 47 anos, reapareceu nos holofotes após relatos de abandono, preconceito e dificuldades financeiras, mesmo morando sob o mesmo teto que o pai famoso.

Pouco conhecida do grande público, Juliana foi adotada por Renato Aragão quando ele ainda era casado com Martha Rangel, antes do casamento com a mãe de Lívian Aragão. E, ao contrário da imagem de família perfeita que muitos imaginam, a realidade vivida por Juliana estaria longe disso.

Em entrevista ao podcast Salada Cast, o jornalista e documentarista Rafael Spaca revelou um cenário alarmante: “Ela é tratada como um corpo estranho naquela casa, ouvindo piadas e comentários preconceituosos por namorar uma mulher”. Integrante da comunidade LGBTQIAPN+, Juliana teria se tornado alvo de desprezo até dentro da própria casa, segundo relatos do jornalista.

E o drama não para por aí. Mesmo morando com Renato, Juliana recorreu a vaquinhas virtuais para custear gastos básicos. Em 2021, conseguiu apenas R$ 550,00 para comprar medicamentos de asma. Em 2023, pediu R$ 2 mil para consertar o ar-condicionado do carro que utiliza como motorista de aplicativo. “Sou asmática e estou passando mal. Não consigo juntar o dinheiro para pagar o conserto”, desabafou na descrição de uma das campanhas online.

No perfil pessoal, Juliana deixa claro seu posicionamento e sua luta por direitos, com hashtags como #OAmorVence e #IgualdadeParaTodos. Mas, segundo Spaca, a maior decepção veio do próprio pai. Ele afirma que Juliana foi vítima de um calote emocional e financeiro.

O jornalista alega que, após o divórcio de sua mãe, Juliana teria recebido um apartamento como presente. No entanto, Renato Aragão teria solicitado que a filha vendesse o imóvel para ajudá-lo financeiramente. Em troca, prometeu devolver o dinheiro e garantir moradia. “Ela vendeu o apartamento para ajudar o pai, mas nunca recebeu o dinheiro de volta”, denunciou Spaca.