Meghan Markle revela complicação pós-parto rara: "Tão assustador"

Meghan Markle abriu o coração sobre um momento delicado e até então desconhecido de sua vida como mãe. Durante uma conversa no episódio mais recente do seu podcast, Confessions of a Female Founder, a duquesa de Sussex revelou que enfrentou pré-eclâmpsia pós-parto, uma complicação grave e silenciosa que quase colocou sua saúde em risco.

A confissão veio durante o bate-papo com Whitney Wolfe Herd, fundadora do aplicativo de relacionamentos Bumble, que também passou pela mesma condição. “Tivemos experiências muito semelhantes, embora não nos conhecêssemos na época, com o pós-parto, e ambas tivemos pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia pós-parto. É tão raro e tão assustador”, desabafou Meghan.

Pouco conhecida do grande público, a pré-eclâmpsia pós-parto é uma condição potencialmente fatal que pode surgir dias após o parto, marcada por pressão alta e risco de convulsões. É ainda mais comum entre mulheres acima dos 35 anos, como Meghan, que enfrentou esse drama enquanto o mundo via apenas sorrisos e acenos reais.

A duquesa deixou claro que o momento foi tudo, menos glamouroso. “Você ainda está tentando equilibrar todas essas coisas, enquanto o mundo não sabe o que está acontecendo em silêncio. E no silêncio, você ainda está tentando estar presente para as pessoas, principalmente para seus filhos, mas essas coisas são grandes sustos médicos”, contou, evidenciando a pressão de ser uma figura pública enquanto lidava com problemas de saúde debilitantes.

Casada com o príncipe Harry, Meghan é mãe de Archie, nascido em 2019, e Lilibet, que chegou ao mundo em 2021. Nos bastidores da maternidade, a ex-atriz viveu um verdadeiro pesadelo físico e emocional, tentando manter as aparências enquanto enfrentava uma batalha invisível.