Fãs de Harry Potter se revoltam com escolha de Snape negro na nova série

A magia virou polêmica: a nova série de Harry Potter ainda nem chegou às telas, mas já está incendiando o coração dos fãs com uma decisão que dividiu o mundo bruxo nas redes sociais. A HBO confirmou nesta segunda-feira (14/4) que o ator britânico Paapa Essiedu, de 34 anos, será o novo intérprete do icônico Severo Snape e a reação foi imediata.

Conhecido por seus papéis intensos em séries como Gangs of London e I May Destroy You, além de uma elogiada participação em Black Mirror, Paapa agora encara um dos personagens mais complexos e sombrios da literatura contemporânea. No entanto, o que era para ser um marco de representatividade se tornou motivo de embate entre os fãs mais puristas da saga.

A principal queixa nas redes não foi sobre o talento do ator, mas sim sobre a cor da sua pele. Muitos apontaram que tornar Snape um personagem negro abriria interpretações sensíveis demais para a narrativa original. Segundo parte do público, "a escolha levanta a possibilidade de Tiago Potter e Sirius Black, brancos nos livros, terem praticado racismo contra Snape durante a juventude, o que muda totalmente a dinâmica da história e até mancha o legado de personagens amados".

E não para por aí: trechos em que Harry, o próprio protagonista, desconfia de Snape ao longo dos livros também passaram a ser lidos sob outra perspectiva. “Se Snape for negro e Harry desconfiar dele sem motivo, isso vira racismo disfarçado de narrativa”, apontou um usuário no X (antigo Twitter), refletindo o tom de muitos outros.

Apesar da controvérsia, a HBO ainda não recuou da decisão. A emissora reforçou que a série será uma adaptação mais fiel aos livros e que busca representar a diversidade do mundo atual. A primeira temporada tem estreia prevista para o final de 2026 e cada livro da saga de J.K. Rowling ganhará uma temporada própria. O restante do elenco principal ainda não foi revelado, o que deve alimentar ainda mais a curiosidade, e os debates.