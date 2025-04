Menina de 8 anos morre após inalar desodorante em "desafio viral" do TikTok

Uma brincadeira perigosa, travestida de desafio nas redes sociais, terminou em tragédia no Distrito Federal. Sarah Raíssa Pereira de Castro, de apenas 8 anos, foi mais uma vítima da brutalidade silenciosa dos chamados “desafios virais”. A menina sofreu uma parada cardiorrespiratória após inalar desodorante em spray dentro de casa, e teve a morte cerebral confirmada dias depois. O caso chocou o país e acendeu o alerta sobre os riscos que circulam livremente nas plataformas digitais.

A tragédia aconteceu na última quinta-feira (10), quando Sarah foi encontrada desacordada pelo avô em Ceilândia. Segundo a Polícia Civil, a menina teria participado do “desafio do desodorante”, uma trend do TikTok que incentiva a inalação de grandes quantidades do produto químico, levando o organismo a um colapso. Reanimada após mais de uma hora de manobras médicas, Sarah não apresentou reflexos neurológicos e, no domingo (13), teve a morte confirmada.

Durante as investigações, os policiais apreenderam o celular da criança e encontraram um frasco de desodorante sob a almofada onde ela estava deitada. O tecido encharcado indicava o uso recente do produto, reforçando a suspeita de que a ação foi motivada pela trend. Agora, os investigadores trabalham para entender como o vídeo chegou até ela, e quem está por trás da disseminação desse tipo de conteúdo mortal.

A Polícia Civil trata o caso com máxima gravidade. Além de apurar se houve negligência por parte da plataforma que hospedou os vídeos, a investigação busca identificar criadores ou influenciadores responsáveis pela divulgação da prática. Se confirmada a ligação com o conteúdo que resultou na morte, os envolvidos podem responder por homicídio duplamente qualificado, crime que pode render até 30 anos de prisão.

O “desafio do desodorante” funciona como uma competição absurda: vence quem conseguir inalar mais gás em menos tempo. Mas o que parece uma simples “brincadeira” esconde um risco altíssimo e imediato. Ao ser inalado, o produto químico entra nos pulmões, passa para o sangue e atinge o coração. A consequência? Uma arritmia fulminante, parada cardíaca e morte em questão de minutos.

O aerossol contém componentes altamente tóxicos, como etanol em concentrações superiores às encontradas em bebidas alcoólicas e substâncias químicas que podem causar desde reações alérgicas graves até queimaduras internas. Quando inalado em grande quantidade, o gás destrói veias, provoca edema de glote, que fecha a garganta, e leva o organismo à asfixia. Um perigo invisível que, agora, cobrou um preço alto demais.