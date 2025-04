Influenciador e advogado João Neto é preso por agredir a companheira

A fachada carismática do advogado e influenciador João Neto, de 47 anos, desmoronou com a brutalidade de um episódio que escancarou os bastidores de sua vida pessoal. Dono de um perfil de mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e conhecido pelo bordão “no coco e no relógio”, o criminalista foi preso em flagrante por lesão corporal contra sua companheira, de 25 anos, após uma violenta discussão que terminou em sangue e desespero.

Veja o vídeo:

A prisão foi realizada nesta segunda-feira (14) em Maceió, pela Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada em um hospital da cidade com um corte profundo no queixo, após, segundo ela, ser empurrada violentamente por João dentro do apartamento do casal. O impacto da queda a fez bater o rosto no chão.

Mas o que veio à tona em seguida transformou a denúncia em uma avalanche de indignação. Imagens de uma câmera de segurança do prédio mostram a jovem sangrando visivelmente no hall, enquanto o influenciador tenta conter o ferimento com um pano. Em um momento ainda mais estarrecedor, a mulher aparece desabando no chão, sem forças. O vídeo também mostra o advogado dando ordens para que uma funcionária limpasse o sangue e entregasse os pertences da vítima, antes que ambos deixassem o local.

A repercussão foi imediata. João Neto, que se apresentava como ex-militar e mestre em Ciências Criminais, virou alvo de críticas severas nas redes sociais, onde costumava entreter o público com vídeos bem-humorados sobre Direito. A máscara do bom humor caiu diante da gravidade da acusação.

Em nota oficial divulgada em sua conta, a defesa do advogado afirma ter tomado ciência das reportagens e diz que prestará esclarecimentos durante a audiência de custódia marcada para esta terça-feira (15). Os advogados ressaltam que "não será este o ambiente apropriado para discussão de mérito".