Delma se emociona ao reencontrar filha e Vinícius após eliminação do BBB25

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Delma participou do Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira (16), a ex-sister foi surpreendida por uma visita virtual da filha Letícia, mas o que realmente pegou todo mundo de surpresa foi quem apareceu ao lado dela.

Veja:

Enquanto conversava com a mãe ao vivo, Letícia deixou escapar um spoiler que ninguém esperava: “Agora olha quem tá aqui comigo”. E, para a felicidade de Delma, quem surge na tela é ninguém menos que Vinícius, ex-BBB que deixou a casa dois dias antes. A reação de Delma foi imediata: olhos marejados, sorriso escancarado e uma saudade transbordando. "Meu Deus do céu, que saudade da minha filha", disparou. Mas o que veio a seguir arrancou gargalhadas: ao ver o ex-colega, Letícia soltou uma brincadeira afiada, "Ela tá mais feliz com Vini".

Nas redes sociais, Vinícius não deixou o momento passar batido. Ele publicou um vídeo do reencontro que rapidamente viralizou e emocionou fãs do programa. Mas não foi só isso. Ele ainda dedicou à ex-companheira de confinamento um texto repleto de afeto. “A senhora não foi só uma companheira de jogo, foi minha mãe lá dentro”, escreveu ele, em um dos trechos mais tocantes. "Eu te amo, Dona Delma. Muito."

Durante o papo ao vivo, Delma também mostrou que o jogo fora da casa tem sido surpreendente. Ela se disse assustada com o crescimento de seu perfil nas redes sociais, que já soma mais de 600 mil seguidores, e aproveitou o momento para reconhecer o talento de Aline, sua colega de confinamento. Em meio ao carinho trocado com Vinícius, ainda soltou uma curiosidade que virou piada interna: “Lavei sua sunga ontem”, disse ela, arrancando risos do ex-brother.