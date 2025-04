Flamengo se pronuncia após Bruno Henrique ser indiciado pela PF

A bomba estourou no Ninho do Urubu. Um dos principais nomes do Flamengo, o atacante Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por participação em um esquema criminoso de manipulação de cartões amarelos, com envolvimento direto de familiares e lucros em apostas. A investigação deixou claro: há indícios sólidos de fraude, e agora o craque rubro-negro está no centro de uma crise sem precedentes.

O escândalo foi revelado após análise minuciosa de 3.989 mensagens de WhatsApp, muitas delas apagadas, o que, segundo a PF, pode indicar tentativa de ocultar provas. Mas o que realmente pesou foram as mensagens encontradas no celular de Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador. Nelas, diálogos apontam que Bruno Henrique teria atuado deliberadamente para receber um cartão amarelo em uma partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023.

O suposto plano era simples e lucrativo. A PF rastreou apostas feitas por três pessoas próximas ao jogador: o irmão, a cunhada e uma prima. Os valores apostados eram semelhantes e os retornos financeiros, surpreendentes. Só Wander apostou R$ 380,86 e recebeu R$ 1.180,67. A mesma aposta foi replicada por Ludymilla Araújo Lima e Poliana Ester Nunes Cardoso, com resultados igualmente vantajosos, todos no jogo contra o Santos.

Diante da repercussão, o Clube de Regatas do Flamengo se manifestou oficialmente pela primeira vez, mas evitou adotar uma postura conclusiva. Em nota, afirmou que não foi comunicado por autoridades competentes e que preza pelo “fair play desportivo”, ao mesmo tempo em que garante apoio ao jogador, ressaltando o direito constitucional à presunção de inocência:

“O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito.”

Apesar do tom cauteloso, o silêncio sobre a presença ou não de Bruno Henrique nas próximas partidas levanta questionamentos. O Flamengo enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (16), mas o nome do atacante ainda não está confirmado entre os relacionados.