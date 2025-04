Juliana Oliveira acusa SBT de ignorar denúncia contra Otávio Mesquita

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite com Danilo Gentili, decidiu se pronunciar após acusações sontra Otávio Mesquita, agora atacando o SBT. Em um desabafo, a humorista revelou que tentou denunciar o apresentador Otávio Mesquita por um comportamento que, segundo ela, "passou do ponto". Mas o que era para ser um pedido de socorro se transformou em silêncio e, mais tarde, em demissão.

“Reclamei, sim, com Danilo Gentili e meu diretor, falei que esse cara tinha passado do ponto (…) Uma forma que acharam pra me blindar foi que, a partir daquele dia, o Otávio não seria mais convidado para entrevista”, contou Juliana, sem rodeios, ao relembrar o episódio que teria acontecido nos bastidores do programa.

Segundo ela, mesmo com o apoio pontual de alguns colegas, o medo de perder o emprego foi determinante para que ela não levasse a denúncia adiante na época. Mas em 2024, já fora do programa, decidiu que precisava ser ouvida. “Eles me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa, só que eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego (…) 2024 eu saí do The Noite e precisava que a diretoria do SBT soubesse de tudo que tinha acontecido, então fiz uma série de reuniões e a própria direção do SBT me encaminhou para o compliance”, explicou.

O que aconteceu depois? O silêncio. Mesmo após se abrir sobre o estado delicado da própria saúde mental, Juliana afirma que ficou meses sem qualquer retorno. “Eles viram a gravidade, eles viram como estava a minha cabeça, como estava a minha saúde mental. A última etapa é com a Dani Beyruti (…) Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram: ‘Você tá dispensada, obrigado pela jornada’”, disse, com tom de revolta.

Mas o trecho mais impactante veio no final de seu depoimento: “Fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres, e nem ao menos elas me ouviram”. A fala escancara uma ferida que vai muito além dos estúdios da televisão e levanta questionamentos sobre como emissoras lidam com denúncias internas, mesmo quando envolvem figuras públicas conhecidas.

Até o momento, nem o SBT nem Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual responsável pela direção da emissora, se manifestaram sobre as graves acusações.