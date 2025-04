William Levy é preso nos EUA após confusão: "Muito intoxicado", diz polícia

Um dos galãs mais amados das novelas latinas está no centro de um verdadeiro escândalo. William Levy, que conquistou fãs brasileiros com seu charme em novelas como Café com Aroma de Mulher, Sortilégio e Cuidado com o Anjo, foi preso nesta segunda-feira (14) em Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do site TMZ, o ator cubano-americano foi detido por "causar desordem intoxicado" e se recusar a deixar um restaurante, mesmo após repetidas ordens da polícia. Fontes ligadas ao caso relataram que Levy estava "muito intoxicado" no momento da abordagem e ignorou os pedidos das autoridades para se retirar do local.

A confusão terminou atrás das grades, mas o astro não permaneceu detido por muito tempo. Na terça-feira (15), ele participou de uma audiência em tribunal, onde o juiz estipulou uma fiança de US$ 500 para sua liberação.

A prisão de Levy pegou os fãs de surpresa e deixou o público em choque. Conhecido pelo seu perfil discreto fora das câmeras, o ator agora vê seu nome envolvido em manchetes que nenhum galã deseja protagonizar.