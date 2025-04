Erika Hilton foi identificada como homem em visto dos Estados Unidos

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), referência na luta pelos direitos LGBTQIA+ no Brasil, revelou ter recebido um visto diplomático emitido pelos EUA com o gênero masculino, em total desacordo com seus documentos oficiais brasileiros.

“Uma situação mais do que constrangedora, é uma situação de violência, desrespeito, abuso, inclusive, do poder, porque viola um documento brasileiro”, disparou a parlamentar, ao denunciar publicamente o caso. Erika viajaria no último sábado (12) aos EUA para participar da Brazil Conference, evento realizado pela comunidade brasileira de Harvard e pelo MIT, com a palestra “Diversidade e Democracia”.

A deputada decidiu cancelar sua participação após o episódio, que classificou como um escândalo diplomático. “Quando praticada nos Estados Unidos ainda pede uma resposta das autoridades do poder judiciário americano. Mas quando invade um outro país, pede também uma resposta diplomática, uma resposta do Itamaraty”, declarou.

A polêmica ganhou ainda mais peso quando foi revelado que, em 2023, a mesma embaixada americana havia emitido um visto corretamente, com o gênero feminino. A mudança de postura estaria diretamente ligada a um decreto assinado por Donald Trump em janeiro de 2025, que ignora a existência legal de pessoas trans em território americano. “É absurdo que o ódio que Donald Trump nutre e estimula contra as pessoas trans tenha esbarrado em uma parlamentar brasileira indo fazer uma missão oficial em nome da Câmara dos Deputados”, afirmou Erika.

Segundo ela, o episódio escancara a política excludente do ex-presidente americano: “Essa denúncia vem para escancarar para as pessoas o que é a política excludente, higienista e transfóbica praticada por Donald Trump contra as pessoas trans, mas também para dizer o quão abusado ele é de alterar um documento de um país que ele não preside”.