David Brazil perde quase R$ 40 mil em golpe pelo WhatsApp: "Me lasquei"

O que era para ser uma simples indenização por um voo cancelado virou um verdadeiro pesadelo para David Brazil. O influenciador revelou ter sido vítima do chamado “golpe do falso advogado” e perdeu quase R$ 40 mil em uma sequência de transferências realizadas diretamente da sua conta bancária.

O golpe aconteceu no início de abril, quando David decidiu processar a Iberia Airlines após perder um trabalho por conta de um cancelamento de voo. Segundo ele, tudo parecia legítimo. “Do nada, veio uma mensagem como se fosse do escritório do meu advogado, como se fosse a sentença que eu tinha ganho. Aí, como tinha a logo e tudo, eu disse: ‘Ah, que bom e agora?’”, contou ele ao portal LeoDias.

A armadilha foi armada com maestria. Com o processo e os dados em mãos, os golpistas se passaram por representantes da companhia aérea, usando até uma logomarca falsa da Iberia em um novo número de WhatsApp. Em seguida, pediram que David espelhasse a tela do celular, alegando que era necessário confirmar os dados bancários. O que veio depois foi digno de roteiro de filme de suspense.

“Eles vieram com uma história de que a Iberia faria o pix, já descontando os impostos do governo. Me pediram a chave do pix, eu fiz uma e mandei. Eles disseram que eu teria de espelhar a tela do banco, para ter certeza que a conta era minha. Eu espelhei. E começaram a pedir para eu aceitar a transação, como se o pix estivesse entrando, mas estava era saindo. Foi um, foram dois, foram três…”, relatou o influenciador.

Por sorte, um amigo que estava ao lado, Philipe Silva, percebeu a movimentação suspeita e alertou David antes que os bandidos concluíssem mais operações. Eles ainda tentaram fazer um empréstimo de R$ 330 mil no nome do artista. “Não deu certo [o empréstimo], porque o banco disse que precisava esperar aprovar”, disse.

Mesmo com o prejuízo, David não perdeu a leveza. “Eu me lasquei. Mas já estou aqui trabalhando para me recuperar. Vou à luta, né, meu amor. Porque se eu ficar perturbado, com a mente ruim, não vai resolver. A gente tem que estar com a mente boa e com força para trabalhar para recuperar. Tomara que esses bandidos sejam pegos! Amém?”