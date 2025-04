Belo escancara romance com Rayane Figliuzzi e ganha um "Te amo"

Belo decidiu não esconder mais e assumiu publicamente o relacionamento com Rayane Figliuzzi em uma foto que parou as redes sociais. O clique surgiu nos stories da própria Rayane, na noite desta quarta-feira (16/4), e mostra o casal elegante e sorridente a caminho de um jantar especial, em comemoração ao aniversário de Alfredo Santana, empresário do cantor.

Na legenda, a declaração, “Te amo.” Foi o suficiente para incendiar os comentários online e selar de vez o romance que já vinha sendo especulado desde fevereiro, quando o cantor e Rayane foram flagrados em clima de intimidade ainda nos bastidores do Carnaval.

Essa é a primeira vez que Belo publica uma imagem com Rayane após o início do namoro, que ocorreu enquanto sua ex-esposa, Gracyanne Barbosa, ainda estava confinada no Big Brother Brasil 25. O momento, portanto, marca um divisor de águas na vida pessoal do pagodeiro, que parece ter virado a página sem olhar para trás.

Horas antes da imagem oficial, Rayane já havia dado pistas de que a noite seria especial ao compartilhar uma foto com taças e um espumante de luxo. Detalhe que não passou despercebido pelos fãs atentos: tudo indicava um encontro romântico, e foi exatamente isso que veio à tona logo depois.

A relação entre Belo e Rayane se tornou assunto também após o reencontro do cantor com Gracyanne no palco do “Domingão com Huck”, em 23 de março. O público chegou a pedir um “beijo” entre os dois, mas quem roubou a cena foi Rayane. Em entrevista à revista Quem, ela disparou: “Isso não me incomoda nem um pouco. Pelo contrário, acredito que ciclos que se encerram de forma respeitosa mostram a maturidade das pessoas envolvidas”.