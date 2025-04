Michelle Bolsonaro processa José de Abreu e ator debocha: "privilegiado"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu processar o ator José de Abreu por causa de uma publicação feita por ele no X (antigo Twitter), em que, segundo ela, sua fé cristã foi desrespeitada de forma pública e ofensiva.

No post, publicado em fevereiro, José de Abreu disparou: “Não acredito que Micheque abençoou Israel em nome de Jesus. São muito ignorantes. Impressiona.” O tom da mensagem gerou indignação em Michelle, que entendeu o comentário como uma tentativa de ridicularizar suas crenças religiosas, o que motivou a ação judicial movida na Vara Criminal do Rio de Janeiro.

Conhecido por suas críticas contundentes à família Bolsonaro, o ator não deixou barato e respondeu de forma irônica à investida judicial. Na última segunda-feira (14/4), ele voltou às redes sociais para debochar do processo e citar outros nomes com quem já se envolveu em disputas semelhantes. “Pronto. Agora fechou. Toda a extrema-direita me processando. Sinto-me privilegiado. Ninguém chuta cachorro morto. Mainardi, Vereza, Sabino, Bia Doria, Dallagnol, Michelle et coetera”, escreveu o artista.

A declaração incendiou a web. Enquanto apoiadores de Michelle cobraram respeito e acusaram o ator de intolerância religiosa, seus fãs defenderam o direito à liberdade de expressão e comemoraram a resposta afiada.

O embate entre Michelle e José de Abreu está longe de ser um episódio isolado. O ator, que nunca escondeu sua oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já se envolveu em diversas polêmicas públicas com membros da direita brasileira — e agora, com Michelle no centro da disputa, o caso promete ganhar novos desdobramentos.