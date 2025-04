Paris Fashion Week na vida real? Influencer ensina como adaptar tendências

A temporada de outono 2025 da Paris Fashion Week chegou ao fim, deixando no ar uma pergunta essencial: o que essas passarelas nos ensinam para além da estética? Para a influenciadora de moda Rafaella Maia, que acompanha de perto os desfiles internacionais, a resposta vai muito além do visual.

“A moda é reflexo do nosso tempo. E, mais do que isso, é uma forma de comunicação”, diz Rafaella. Em um bate-papo exclusivo, ela comenta as principais tendências da semana de moda de Paris e explica como trazer esses elementos ousados e sofisticados para a rotina do dia a dia — sem perder autenticidade.

Segundo Rafaella, os volumes marcantes de Alexander McQueen, Junya Watanabe e Duran Lantink são uma forma de empoderamento. “As roupas esculturais não são apenas bonitas, elas impõem respeito. Você entra em um ambiente e é notada. E isso pode ser traduzido em peças-chave como blazers oversized, saias estruturadas ou até uma calça com caimento marcante.”

A renda apareceu em versões ousadas e refinadas nos desfiles da Chloé e Valentino. Rafaella acredita que essa tendência reforça o feminino multifacetado. “A renda voltou com força, mas nada de delicadeza frágil. Ela vem poderosa, combinada com couro, alfaiataria ou sobreposições modernas. É o velho romance com uma nova identidade.”

O chamado “CLTcore”, com foco em looks inspirados no dress code corporativo, dominou as passarelas. “O visual de trabalho se transformou. As marcas estão propondo uma alfaiataria desconstruída, looks monocromáticos com cortes limpos e peças que passam seriedade com um toque fashionista. É uma forma de reforçar que você pode ser profissional e estilosa ao mesmo tempo.”

Balmain, Schiaparelli e Ludovic de Saint Sernin apostaram no couro com cortes ousados. “O couro nunca sai de moda, mas agora ele vem mais afiado, com cinturas bem marcadas e recortes estratégicos. É sexy, mas também forte. É ideal para quem quer se expressar sem medo”, explica Rafaella.

Os chapéus e adornos extravagantes de Comme des Garçons e Alaïa chamaram atenção — e Rafaella acredita que isso representa uma liberdade criativa. “Nos últimos tempos, vimos uma moda mais minimalista. Agora, estamos voltando a ousar, a brincar com os acessórios. Isso mostra uma vontade de se destacar, de se divertir novamente com a moda.”

As estampas animais surgiram com nova roupagem. “Elas deixaram de ser over e passaram a ser um toque de estilo. Em detalhes ou em peças inteiras, elas trazem personalidade, principalmente se combinadas com peças neutras. É aquela pitada de ousadia na medida certa.”

Para Rafaella, a funcionalidade também tem seu charme. “Golas altas são elegantes e práticas, principalmente em regiões mais frias. E os ombros marcados criam uma silhueta forte, com pegada retrô. Juntas, essas tendências passam a mensagem de segurança e estilo.”

Ao final, Rafaella reforça: “Mais do que seguir tendências, é sobre entender o que cada peça diz sobre você. A moda é uma extensão da nossa identidade. E se aprendermos a usá-la a nosso favor, ganhamos muito mais do que estilo — ganhamos expressão.”